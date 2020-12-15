حاول الهرب من تنفيذ الأحكام.. مصدر أمني ينفي انتحار سائق "توك توك" بإلقاء نفسه في ترعة

نفى مصدر أمنى، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن محاولة سائق مركبة "توك توك" الإنتحار عن طريق إلقاء نفسه فى ترعة بالشرقية. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية فحصت الواقعة والتي تمثلت فى محاولة السائق المذكور الهروب أثناء إستيقافه لسابقة الحكم عليه بالحبس عام بتهمة السرقة، وقيامه بالقفز من مركبة الـ"توك توك" إلى الترعة والخروج من الجانب الآخر، وقد أمكن ضبطه وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

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