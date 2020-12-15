فوز مصر بعضوية اللجنة التنظيمية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول فوز مصر بعضوية اللجنة التنظيمية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لمدة سنتين. وأكد المركز أن مصر فازت بعضوية اللجنة التنظيمية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لمدة سنتين، مع كل من البرازيل وجنوب إفريقيا وكوستاريكا ولبنان. اللافت للنظر أن لمصر إسهامات عديدة في مجال بناء السلام، جعلتها تحظى بثقة المجتمع الدولي في قدرتها على مواصلة إسهاماتها المتميزة في هذا المجال الحيوي، وكان لها دور رئيس في إنشاء هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام في 2005، والذي تعد اللجنة أحد مكوناته؛ مما أهلها للحصول على أكبر عدد من الأصوات، بلغ 170 صوتًا في الانتخابات.

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