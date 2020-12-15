طقس مضطرب لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة حتى الجمعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس المضطرب علي البلاد خلال ال72 ساعة القادمة وتحديدًا حتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة المقبلة، حيث يستمر فرص سقوط الأمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة يصاحب ذلك نشاط للرياح المحملة بالأتربة. طقس غدا الأربعاء 16 ديسمبر - أمطار متوسطة إلي غزيرة علي مناطق من ( كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الشرقية - الاسماعيلية - السويس - العريس - رفح). - أمطار متوسطة علي مناطق من ( الاسكندرية - مطروح - البحيرة - الغربية - المنوفية - رأس سدر - نخل - كاترين). - أمطار متوسطة علي مناطق من القاهرة الكبرى - أمطار متوسطة إلي خفيفة علي مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا). - نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. يوم الخميس 17 ديسمبر - أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). - أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - الإسكندرية). - فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. يوم الجمعة 18 ديسمبر - أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). - أمطار خفيفة على من شمال الوجه البحري، و شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

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