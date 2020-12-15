بعد وصول 142 سيدة للبرلمان.. مايا مرسى: احتلال المرأة نصف قائمة تعيينات الرئاسة فى المجلس انتصار جديد

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه خالص التهاني الى السيدات الفائزات في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ .
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول 142 سيدة الى مقاعد برلمان مصر 2020 ، لافتة الى أن هذا العدد سوف يرتفع بعد تعيينات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، حيث أن السيدات المعينات يمثلن نصف قائمة التعيينات ، مؤكدة أن هذا يعد انتصارًا كبيرًا للمرأة المصرية ، وسوف يساهم فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولى فى مجال التمكين السياسى للمرأة ، لافتة أن الجميع داخل مصر وخارجها يعول على هذه التجربة الكثير فهى نسبة غير مسبوقة لتمثيل المرأة المصرية فى مجلس النواب ، تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وامكاناتها ، مؤكدة أن العبء ثقيل ولكن المرأة المصرية أثبتت طاقاتها وقدراتها ، متمنية لهن النجاح والتوفيق خلال دورهن الهام .
وأكدت رئيسة المجلس أن هذا العدد يؤكد أيضًا نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة .
وقدمت الدكتورة مايا مرسى الشكر إلى جميع السيدات اللاتي شاركن فى هذه الانتخابات ولم يحالفهن الحظ بالفوز ، مؤكدة أنهن شرفن المرأة المصرية بحرصهن على المشاركة السياسية ، و أن مشاركتهن فى حد ذاتها تعتبر خطوة هامة جدًا تكسب المرأة الخبرات التى تؤهلها للفوز فى الانتخابات المقبلة ، متمنية لهن التوفيق والنجاح في خطواتهن القادمة .
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