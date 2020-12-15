انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تعلن جدول مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالحكومة، حيث طالبت وزارة المالية المواطنين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وذلك لعدم إصابتهم بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما طالبت وزارة المالية المواطنين باتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية على رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بينهم عند الوقوف أمام ماكينات الصراف الآلي لصرف مرتباتهم.

وأكدت وزارة المالية على أن الهدف من تقسيم موظفي الدولة على عدد من الأيام لصرف مرتباتهم هو الحفاظ على صحتهم من عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وأنه يجب على المواطنين الالتزام بجدول صرف المرتبات، حيث لن يتم نزول المرتب في ماكينات الصراف الآلي لأي جهة قبل التاريخ المحدد في جدول صرف المرتبات.

مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2020

أعلنت وزارة المالية بأنه سوف يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للعاملين بالقطاع الحكومي على مدار ثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر وذلك وفق الجدول التالي:-