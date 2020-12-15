انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تعلن جدول مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالحكومة، حيث طالبت وزارة المالية المواطنين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وذلك لعدم إصابتهم بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما طالبت وزارة المالية المواطنين باتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية على رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بينهم عند الوقوف أمام ماكينات الصراف الآلي لصرف مرتباتهم.
وأكدت وزارة المالية على أن الهدف من تقسيم موظفي الدولة على عدد من الأيام لصرف مرتباتهم هو الحفاظ على صحتهم من عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وأنه يجب على المواطنين الالتزام بجدول صرف المرتبات، حيث لن يتم نزول المرتب في ماكينات الصراف الآلي لأي جهة قبل التاريخ المحدد في جدول صرف المرتبات.
مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2020
أعلنت وزارة المالية بأنه سوف يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للعاملين بالقطاع الحكومي على مدار ثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر وذلك وفق الجدول التالي:-
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اليوم
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الوزارات والجهات
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الثلاثاء
22 ديسمبر 2020
|وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين، وزارة النقل، وزارة الاتصالات، وزارة القوى العاملة، وزارة الإنتاج الحري، وزارة الهجرة، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف، وزارة الثقافة، وزارة الآثار، وزارة الإسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الطيران المدني، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة البترول.
جميع الجهات التابعة لتلك الوزارات من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، والمديريات التابعة لها في المحافظات.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلي القوي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.
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الأربعاء
23 ديسمبر 2020
|القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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الخميس
24ديسمبر 2020
|وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، كافة الجهات التابعة لهذه الوزارات بالمحافظات ومديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة.
العاملين بمشيخة الأزهر، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، كافة الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال الأيام الماضية.
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