انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تُعلن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت منذ قليل وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري 2020 لجميع العالمين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت أنه سوف يتم الصرف على مدار ثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر ، وحتى يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020، على أن يتم تقسيم الوزارات المختلفة على تلك الأيام الثلاثة.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر

وحرصت وزارة المالية على تقسيم مرتبات جميع العاملين في الدولة المصرية على ثلاثة أيام خلال هذه الفترة، تزامناً مع مواجهة الدولة المصرية لفيروس كورونا ومنع انتشاره بين جميع المواطنين، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، من خلال تطبيق عمليات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في جميع المناطق العامة والمواصلات.

حيث راعت وزارة المالية تقسيم مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر على ثلاثة أيام لمنع الزحام على ماكينات الصرافة الآلي في يوم واحد، للوقاية من عدوى الفيروس الخطير كورونا، وسيتم الصرف يوم الثلاثاء القادم مرتبات الوزارات والهيئات التالية:

” وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب”.

أما الوزارات والهيئات التي سوف تصرف يوم الأربعاء هى :

” وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، وأيضًا دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات،القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.

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وأشارت وزارة المالية أن يوم الخميس الموافق 24 من ديسمبر سوف تصرف الوزارات والهيئات التالية: