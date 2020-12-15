فيديو.. زاهى حواس: المصرى القديم كان مهتم بصحته والستات كانوا بيلعبوا كورة

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات، وزير الآثار الأسبق، عن تأثير الرياضة فى حياة الفراعنة قائلاً: "الستات كانوا بيلعبوا كورة وفيه منظر من الدولة الوسطى فى مقبرة ببنى حسن بيسجل ده".





وأضاف حواس، خلال لقائه مع الإعلامية ندى بسيونى، ببرنامج "حاجة حلوة" عبر فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أن المصرى القديم كان مهتم بصحته، معلقًا: "الموت بين الموظفين كان ما بين 50 إلى 60 سنة عشان كانوا بيلعبوا رياضة". وأوضح أن صحراء منف كان يتم فيها التدريبات على الجرى والمصارعة والتى كان لها أصول وأسس.

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