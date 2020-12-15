المصيلحى : التعاون المصرى السودانى يحقق الأمن الغذائى للمنطقة العربية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أهمية التعاون التجارى والصناعى بين مصر والسودان، مشددا على أن هذا التعاون يُحقق الأمن الغذائى ليس فقط لمصر والسودان، ولكن قد يعم المنطقة العربية كلها.





وقال المصيلحى فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم الدولى، لدى وصوله السودان مساء، اليوم الثلاثاء، إن الزيارة مهمة جدا، وستتناول تبادل الخبرات فى جميع الأمور التى يحتاجها السودان الشقيق سواء من تكوين المؤسسات اللازمة لضمان إتاحة السلع الأساسية فى السوق السودانى، بالإجراءات التى تتم أو عبر الأجهزة الرقابية، لافتا إلى خبرة مصر الجيدة فى مجال حماية المستهلك، وأهمية عدم تضارب المصالح ووجود جهاز لحماية المستهلك، فضلًا عن جهود مباحث التموين التى تملك القدرة الرقابية والتنفيذية لأى إجراءات قانونية قد تُتخذ فى حالة المخالفات.

وأكد أهمية وضع أساس حقيقى لاستراتيجية بين مصر والسودان فى عملية الأمن الغذائى سواء فى المحاصيل الأساسية أو المناطق اللوجستية، وكذلك زيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين عما هو عليه الآن، وأضاف أن زيارته الحالية إلى السودان، ستضع خطوة كبيرة جدا فى التعاون المصرى السودانى فى مجال التجارة والصناعة.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة السودانى مدنى عباس مدنى، إن الزيارة ستشهد افتتاح مجمع وادى النيل لصناعة الخبز، كواحدة من ثمرات التعاون بين مصر والسودان، فى مجال صناعة الخبز، وبداية لتأسيس صناعة الخبز فى السودان، والتى بدأت بمشاركة مقدرة من من الجانب المصرى، لافتا إلى أن المجمع سيلعب دورا مهما جدا فى مسألة تطوير صناعة الخبز بالسودان.

وذكر أن المباحثات ستتناول موضوعات مهمة جدا، ففى الفترة الماضية اهتمت وزارة التجارة والصناعة، بتوفير السلع الأساسية، وللأشقاء فى مصر تجربة رائدة فى مجال التموين وتوفير السلع الأساسية، ستكون واحدة من أجندة المباحثات.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أنشأت جهازا قوميا لحماية المستهلك ومباحث للتموين، وكلها من القضايا التى تهتم بإجراءات ضبط الأسواق، وسنستفيد وسيتم تبادل الخبرات مع الجانب المصرى فى هذا الصدد، موضحاأن قضية الأمن الغذائى ستكون واحدة من القضايا التى سيتم بحثها بين البلدين.