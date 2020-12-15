صور .. محافظ الفيوم يتفقد مشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون

جدة - نرمين السيد - حضر الجولة المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور عبد اللطيف الكردى رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والعضو المنتدب، والسيد البوص رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، وعضو مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بأن زيارة المحافظ التفقدية لشركة "أميسال" لاستخراج الأملاح شملت تفقد وحدة الضخ بالمأخذ الرئيسى ومبنى الطلمبات الذى يعمل بطاقة 14 مليون م3 مياه سنوياً، وأحواض التركيز التى تستقبل 1,4 مليون م3 مياه سنوياً.
وأضاف أن الزيارة تضمنت تفقد أعمال التوسعات بمصنع كلوريد الماغنيسيوم وكلوريد البوتاسيوم، وكذا مصنع كبريتات وكلوريد الصوديوم، فضلاً عن تفقد مصنع الملح الطبى، ومحطة توليد الكهرباء الذاتية بطاقة 9ميجا وات، وأحدث وحدة لاستخلاص الأملاح بالتكنولوجيا الألمانية "وحدة التناضح العكسى" ومصنع كلوريد الصوديوم فائق النقاوة "الفاكيوم" ووحدة الاستزراع السمكى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن محافظ الفيوم استمع لشرح موجز لآليات عمل كل مصنع من المصانع التى تفقدها داخل الشركة، وطاقته الانتاجية، ووسائل الأمان به، لافتاً إلى مراعاة البعد البيئى والصناعى فى العمل، مؤكداً على استخدام أقصى وسائل الحماية والأمان لكافة العاملين بالشركة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الوزارية.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن بحيرة قارون تعد مصدراً مهماً للدخل للعديد من الأسر بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تقوم به شركة اميسال للأملاح فى توفير فرص عمل للشباب بجانب العمل على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح، لافتاً إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لممثلى الشركة والجهات ذات الصلة.
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والعضو المنتدب، بأن شركة "إميسال" تأتى على مساحة 1750 فدانا منها 1250 فداناً للأحواض و500 فداناً للمصانع وتوفر 1300 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عمل غير مباشرة، ويعمل بالشركة 98% من أبناء محافظة الفيوم، وينتج مصنع كلوريد الصوديوم 150ألف طن سنوياً، ومصنع ملح كبريتات الصوديوم بطاقة إنتاجية 120 الف طن سنويا, ومصنع كبريتات الماغنسيوم "ملح الإبسوم"، وغيرها من الأملاح.
وأشار إلى أن مصنع الملح الطبى والمنطقة العقيمة ومعمل الميكروبيولوجى العقيم هو مصنع مخصص للإستخدامات الطبية بطاقة 15 الف طن ملحقة بالمصنع، كما يدخل الملح الطبى فى كثير من الإستخدامام الطبية مثل محاليل الغسيل الكلوى ومحاليل الحقن الوريدى وبعض الأدوية والمكملات الغذائية.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تساهم فى العمل المجتمعى العام، وقامت الشركة بإنشاء جسر بطول 3,4 كم، بتكلفة 14 مليون جنيه، لحماية الأراضى الزراعية المتاخمة للشركة الخاصة بالأهالى، فضلاً عن إنشاء شبكات حديدية عند المأخذ الرئيسى للشركة لحماية زريعة الأسماك.
ولفت إلى أن الهدف الأساسى لإنشاء شركة إميسال للأملاح لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، والعمل على استغلال كل قطرة ماء من مياه البحيرة بشكل اقتصادى.
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