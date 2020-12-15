صور.. الكنيسة فى زمن المحن.. لقاء تفاعلى تنظمه الطائفة الإنجيلية عبر ZOOM

وشارك فى اللقاء الدكتور القس كريستوفر رايت رئيس مؤسسة لانجهام الدولية، وأستاذ الدراسات الكتابية وأخلاقيات العهد القديم فى عدد من الجامعات العالمية والأكاديميات اللاهوتية، وحضور أكثر من 200 مشارك من القيادات الدينية والخدام والرعاة من مختلف المحافظات.
وفى كلمة الافتتاح قال رئيس الإنجيلية: "نرحب بالدكتور القس كريستوفر رايت أحد أهم أساتذة الدراسات اللاهوتية، وصديق عزيز ومحب مخلص لمصر والشعب المصرى، كما نقدر خدمته العظيمة التى يقدمها للكنيسة".
وتابع: "نحن نحتاج فى حياتنا اليوم، وفى ظل تداعيات وباء كوفيد-19 على العالم، إلى رؤية ودور حقيقى للكنيسة الخادمة فى زمن المحن".
يذكر أن الدكتور القس كريستوفر رايت، حاصل على دكتوراه اللاهوت من جامعة كامبردج فى أخلاقيات العهد القديم، وأستاذًا للعهد القديم، ويعمل الآن مديرًا دوليًا لمؤسسة لانجهام، وله العديد من المؤلفات، وترجم الكثير منها إلى العربية مثل: أخلاقيات شعب الله، ومعرفة الروح القدس وأيضًا إرسالية شعب الله.
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