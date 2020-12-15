بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تعيين 23 إماما وخطيبا جديدا

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جدة - نرمين السيد - والأئمة والخطباء الجدد هم:-
ودعت الوزارة، فى بيان لها، الأئمة والخطباء إلى الحضور للإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ومعهم أصول المستندات بما فى ذلك أصل شهادة التأهيل للناجحين من ذوى الاحتياجات الخاصة.
ومن المقرر استقبالهم خلال الفترة من الأحد 20 ديسمبر 2020 ولمدة شهر.
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