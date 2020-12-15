صور .. محافظ كفر الشيخ يعلن رفع حالة الطوارئ لرفع مياه الأمطار  

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وشدد على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار، كما شددّ على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، والرى، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن.

فيما، باشر اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع و كسح مياه الأمطار ليلاً وسحبها من أمام المدارس، والمصالح الحكومية، وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية .