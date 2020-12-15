فيديو.. محافظ الإسكندرية: الدراسة منتظمة غدا بجميع المدارس والمعاهد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشريف، خلال لقاء عبر برنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المحافظة كان بها فى السنوات الماضية 73 نقطة ساخنة وهى المناطق التى تتجمع فيها المياه، إلا أن هذا العام أصبحت 93 نقطة بسبب شدة وقوة النوات، مضيفًا: "بغض النظر عن العدد بنتعامل بأحسن شكل عشان الناس ما تتأثرش".
وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه لم تحدث إعاقات للمرور بسبب مياه الأمطار، مؤكدًا أن سيارات الصرف متواجدة فى مناطق تجمعات المياه.
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