لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة دمياط

جدة - نرمين السيد - قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





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