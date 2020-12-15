مدبولى: عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية على الرئيس قبل اعتمادها

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الخطوات النهائية لوضع الضوابـط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.





وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضى، وأماكن انتظار السيارات، كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء. كما تطرق وزير الإسكان إلى تشكيل لجنة الفحص والمسؤوليات المنوطة بها، وكذا عرض أسماء الجهات الرقابية والإشرافية التى ستراقب أعمال البناء. وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية فى صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

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