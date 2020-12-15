وزير التعليم: معنيون بوضع المناهج والامتحانات وليس أولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن تقييم الكتب ووضع المناهج والامتحانات أمر معنى بالوزارة والمجالس المختصة لذلك من جهات استشارية ومؤسسات، مشدداً على أن ذلك ليس من اختصاص الشعب أو الجروبات، مضيفاً: "هذه أمور ليست مباحة لأولياء الأمور".

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه لا صحة لما تردد اليوم بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة كون الوزارة هى التى نشرته لأنه امتحان تدريبى تجريبى للطلاب.

وفى أول يوم للامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونية للطلاب، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ليختبر الطلاب فى مادتى اللغة العربية والأحياء.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أن الامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى مفتوح طوال اليوم وبالتالي يمكن لأى طالب الدخول على مدار اليوم ولن نعرف الرقم النهائي لمن دخل على منصة الاختبار سوى بعد الساعة 9 مساء.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": معظم الطلاب دخلوا على أى حال في بداية اليوم وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من ناحيتهم للتعلم والتجربة، وأكثر من 600 ألف طالب دخلوا منصة الامتحان.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إنه تمت إتاحت الامتحان لـ640 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، وتمكنت نسبة كبيرة من الطلاب فى أداء الامتحان بشكل إلكترونى، دون مشاكل ويواصل باقى الطلاب الامتحان بنجاح، مشيرة إلى أن بعض الطلبة واجهتهم مشكلات بسيطة تمثلت فى عدم وصول كود الامتحان ولكن هؤلاء الطلبة لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحان التى أتاحتها الوزارة منذ 1 ديسمبر حتى 10 ديسمبر على الموقع الرسمى.