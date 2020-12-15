جامعة الأزهر تنفى تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.. ويؤكد: يوم عمل

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن عدم تعليق الدراسة غدا الأربعاء، وذلك بالنسبة للطلاب والعاملين، مشيرا فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن غدا يوم عمل عادى.

وكانت قد عطلت محافظتا القاهرة والجيزة الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية، حرصا على سلامة الطلاب، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية .

وأكدت المحافظتين أن ذلك القرار حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، معلنا رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

تتعرض معظم المحافظات لمنخفض جوى مصحوب بانخفاض فى درجات الحرارة يصاحبه أمطار غزيرة ورياح قوية بالمناطق الشمالية، حيث تشمل الأمطار مدن الساحل الشمالى وتكون رعدية إلى غزيرة جدا على المناطق الممتدة من السلوم إلى بلطيم يصاحبها هطول متفرق للبرد، وتمتد الأمطار الغزيرة لمناطق من شمال الدلتا قد تصل بشكل متفاوت لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا ومنطقة القناة والمناطق الممتدة شرق خليج السويس فى سيناء.