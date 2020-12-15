نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حريق في شارع المعز وقوات الحماية المدنية تتحرك (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشب منذ قليل حريق بجوار المدرسة الصالحية في منطقة شارع المعز الأثرية بأحد المحال المخصصة لبيع الأحجار الكريمة.

وانفردت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية بالتقاط اللحظات الأولى من الحريق والذي وقع بأحد المحال المجاورة للمدرسة الصالحية في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وتحركت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على الحريق، وحالت الحواري الضيقة من دخول عربات المطافئ واستعان رجال قوات الحماية المدنية بأنابيب الإطفاء المحمولة وخراطيم المياه للوصول إلى مكان الحريق.

وتمكن رحاب المطافئ من السيطرة على الحريق كي لا يصل إلى الآثار المجاورة له وحاليًا يتم السيطرة عليه بالكامل.

ويعد شارع المعز لدين الله الفاطمي أحد أكبر المتاحف المفتوحة في العالم يضم عدد من الحواري الجانبية أشهرها حارة الصالحية والتي تعد قلب منطقة الصاغة.

