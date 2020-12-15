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عمر شويل - جدة أصدرت محافظة الجيزة بيانا رسميا عن سيادة اللواء أحمد راشد “محافظ الجيزة”، كشفت فيه تفاصيل قرار سيادة المحافظ بتعطيل الدراسة يوم غد الأربعاء، وذلك في كافة المدارس سواء كانت مدارس حكومية أو مدارس خاصة إضافة الى تعطيلها بالتالي في المعاهد الازهرية؛ و أوضح البيان السبب وراء إصدار القرار و الفترة التي يمتد فيها تطبيق هذا القرار و هو ما نكشفه لكم من خلال السطور التالية .

محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية

وقد أوضح البيان الرسمي الصادر عن محافظة الجيزة، بأن قرار سيادة المحافظ بتعطيل الدراسة يرجع الى سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها محافظ الجيزة يوم غد الأربعاء و بدايتها ستكون موجه شديدة من سقوط الأمطار متوقع أن تشهدها محافظة الجيزة خاصة بعد أن أكدت ذلك الوضع كافة التقارير التي صدرت عن هيئة الأرصاد الجوية.

كما أكد بيان محافظة الجيزة و الذي صدر منذ لحظات، بإن قرار سيادة المحافظ قد جاء من أجل الحفاظ على أمان و سلامة كلا من الطلاب والمعلمين، و العمل على عدم تعرضهم لأي أمور خارجة عن السيطرة قد تنتج عن حالة الطقس و سوء الأحوال الجوية المتوقعة، إضافة إلى العمل على إتاحة الفرصة لكافة الأجهزة المعنية أن تقوم بعملها على الوجه الأكمل، واتخاذ كافة الإجراءات و الاحتياطات اللازمة و العمل على سرعة التعامل الفوري مع كل ما ينتج عن عدم الاستقرار في حالة الطقس و مواجهة الآثار السلبية التي تنتج عنها.

هذا وقد طالب سيادة المحافظ جميع أجهزة المحافظة بالعمل على رفع حالة الطوارئ بكافة أرجاء المحافظة من أجل مواجهة حالة الطقس السيء المتوقع أن تشهدها المحافظة.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن حالة الطقس في كافة أرجاء البلاد يوم غد حيث من المتوقع أن يسود كافة أرجاء الجمهورية يوم غدا الأربعاء، طقس جوي معتدل خلال النهار على كلا من : محافظة القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس دافئ على كلا من : جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء في منطقة شمال الصعيد، فيما يكون الطقس بارد خلال فترة الليل على جميع أنحاء البلاد.