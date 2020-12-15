تعطيل الدراسة غداً في عدد من محافظات الجمهورية بسبب موجة الطقس السيئ

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محمد سياف - ابو ظبي - تشهد مصر هذه الأيام موجة جديدة من موجات الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتج عنها سقوط أمطار غزيرة ورعدية يوم أمس الثلاثاء على محافظتي الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وذلك وفق البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 18 ديسمبر 2020.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يمتد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية إلى محافظات القاهرة والجيزة خلال الساعات المقبلة، وحفاظاً على حياة الطلاب ولمنح الأجهزة المعنية برفع الأضرار الناتجة عن سقوط الأمطار، فقد انضمت محافظتي القاهرة والجيزة إلى قائمة المحافظات التي قررت تعطيل الدراسة بها يوم أمس الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.

تعطيل الدراسة بمحافظتي القاهرة والجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية:-

وفق التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية والتي تحذر فيها هيئة الأرصاد الجوية من امتداد تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب مصر إلى داخل البلاد، لتشهد محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار غزيرة خلال يوم غداً الأربعاء 16 ديسمبر 2020، ولهذا فقد تقرر تعطيل الدراسة بكافة مدارس محافظتي القاهرة والجيزة يوم غداً الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020 وذلك للمحافظة على حياة الطلاب ولإعطاء الأجهزة التنفيذية للعمل بحرية في رفع الآثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة.

كذلك فقد قرر محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة استمرار تعطيل الدراسة وذلك بسبب ما تشهده المحافظة من سقوط أمطار غزيرة ورعدية.