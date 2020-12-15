فيديو.. معيط: تعاقدنا على 20 مليون جرعة للقاح كورونا.. الصحة فوق كل اعتبار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء، فوضه هو والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للتوقيع على 20 مليون جرعة للقاح كورونا، مؤكدًا أنه ليس له علاقه باختيار نوع المصل، وهذه مهمة اللجنة الطبية.





وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن أى مصل سيتم اعتماده سيتم التحرك للحصول عليه بعد موافقة اللجنة الطبية. وتابع: "إحنا جاهزين، وموضوع التمويل ده ننساه خالص، ووقت ما اللجنة الطبية تختار العقار هنشتريه، فصحة المواطنين فوق كل اعتبار".

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