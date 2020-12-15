الدماطى قائما بأعمال عميد كلية الآثار جامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطى الأستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب، بأعمال عميد كلية الآثار، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ولحين تعيين عميد للكلية.





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