فيديو.. وزير المالية: التأمين الصحى الشامل يتضمن العلاج بالخارج

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع التأمين الصحى حلم يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن التجربة بدأت بمحافظة بورسعيد وهناك حوالى 700 ألف مواطن من 900 ألف عدد سكان بورسعيد سجلوا فى منظومة التأمين.





وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن النظام يتم العمل عليه منذ حوالى 10 سنوات، وقائم على كيان للتمويل ولتقديم الخدمة والرقابة والاعتماد، منوهًا إلى أن متوسط الفرد من 2500 إلى 2700 جنيه فى المنظومة الجديدة سواء حصل على الخدمة أم لا. وأوضح وزير المالية، أن الحالات التى ستتطلب العلاج فى الخارج خلال منظومة التأمين الصحى سيتم تسفيرها، لا سيما أن المنظومة تتضمن ملاءة مالية. وأشار إلى أن جميع الحالات التى شملها التأمين الصحى الشامل خلال العام الماضى تم علاجها داخل مصر ولم توجد أى حالة تستدعى العلاج بالخارج.

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