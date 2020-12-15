العالم، إلى رؤية ودور حقيقي للكنيسة الخادمة في زمن المِحَن".
أقرأ أيضا ..
يذكر أن الدكتور القس كريستوفر رايت Christopher J. H. Wright حاصل على دكتوراه اللاهوت Ph.D. من جامعة كامبردج في أخلاقيات العهد القديم، عمل طويلًا كأستاذ للعهد القديم. ويعمل الآن مديرًا دوليًّا لمؤسسة لانجهام. وله العديد من المؤلفات، ترجم الكثير منها إلى العربية مثل: أخلاقيات شعب الله، ومعرفة الروح القدس وأيضًا إرسالية شعب الله.
كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد شارك في جنازة القس باقي صدقة، شيخ قسوس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ونيافة الحبر الجليل الانبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة، عضو المجلس الإنجيلي العام.
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى كلمته: "اليوم تودع الكنيسة العامة في العالم العربي ومِصر، القس باقي صدقة، الرجل الشجاع وصاحب القلم والرؤية، الصخرة الوطنية القوية، فهو النموذج للخادم العاشق لكلمةِ الله، مجسدًا معاني التقوى وخوف الله، ومعلمًا شكَّل أجيالًا منْ قادةِ الكنيسةِ، وصنعَ فرقًا حقيقيًّا فى مِنبَرِ الكنيسةِ الإنجيليةِ فى مِصرَ والعالمِ العربي، وكما هو الآن في حضرة الله، سيكون حاضرًا دائمًا في ذاكرة الناس، إلى اللقاء أستاذنا وصديقنا القس باقي صدقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الإنجيلية: نحتاج في حياتنا اليوم إلى دور حقيقي للكنيسة الخادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.