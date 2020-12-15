رئيس الإنجيلية: نحتاج في حياتنا اليوم إلى دور حقيقي للكنيسة الخادمة

نظمت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاءً تفاعليًّا على برنامج التواصل الإليكتروني ZOOM ، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الكنيسةُ الخادمةُ في زمنِ المِحَن" وذلك بمشاركة الدكتور القس كريستوفر رايت رئيس مؤسسة لانجهام الدولية، وأستاذ الدراسات الكتابية وأخلاقيات العهد القديم في عدد من الجامعات العالمية والأكاديميات اللاهوتية، وذلك بحضور أكثر من ٢٠٠ مشارك من القيادات الدينية والخدام والرعاة من مختلف المحافظات.

وفي كلمة الافتتاح قال رئيس الإنجيلية: "نرحب بالدكتور القس كريستوفر رايت أحد أهم أساتذة الدراسات اللاهوتية، وصديق عزيز ومحب مخلص لمصر والشعب المصري، كما نقدِّر خدمته العظيمة التي يقدمها للكنيسة؛ فنحن نحتاج في حياتنا اليوم، وفي ظل تداعيات وباء كوفيد-19 على

العالم، إلى رؤية ودور حقيقي للكنيسة الخادمة في زمن المِحَن".

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يذكر أن الدكتور القس كريستوفر رايت Christopher J. H. Wright حاصل على دكتوراه اللاهوت Ph.D. من جامعة كامبردج في أخلاقيات العهد القديم، عمل طويلًا كأستاذ للعهد القديم. ويعمل الآن مديرًا دوليًّا لمؤسسة لانجهام. وله العديد من المؤلفات، ترجم الكثير منها إلى العربية مثل: أخلاقيات شعب الله، ومعرفة الروح القدس وأيضًا إرسالية شعب الله.

كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد شارك في جنازة القس باقي صدقة، شيخ قسوس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ونيافة الحبر الجليل الانبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة، عضو المجلس الإنجيلي العام.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى كلمته: "اليوم تودع الكنيسة العامة في العالم العربي ومِصر، القس باقي صدقة، الرجل الشجاع وصاحب القلم والرؤية، الصخرة الوطنية القوية، فهو النموذج للخادم العاشق لكلمةِ الله، مجسدًا معاني التقوى وخوف الله، ومعلمًا شكَّل أجيالًا منْ قادةِ الكنيسةِ، وصنعَ فرقًا حقيقيًّا فى مِنبَرِ الكنيسةِ الإنجيليةِ فى مِصرَ والعالمِ العربي، وكما هو الآن في حضرة الله، سيكون حاضرًا دائمًا في ذاكرة الناس، إلى اللقاء أستاذنا وصديقنا القس باقي صدقة".