تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية فى القاهرة والجيزة ومطروح لسوء الطقس

جدة - نرمين السيد - قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية بمحافظات القاهرة والجيزة ومطروح، نظرا لسوء الأحوال الجوية.





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