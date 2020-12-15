فيديو.. طارق شوقى: امتحان أولى ثانوى تجريبى.. وشائعة تسريبه مضحكة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن كلمة امتحان تسبب فى مصر هلعا كبيرا، لافتًا إلى أن الاختبار التجريبى للصف الأول الثانوى ليس امتحانا ولكن تجربة للطلاب بعد حصولهم على التابلت منذ شهرين، مضيفًا: "ده بروفة".





وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، عبر برنامجه "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الاختبار يعطى الطلاب فرصة للتعرف على شكل الامتحان وكيفية المذاكرة، متابعًا: "إحنا سايبين الطالب يمتحن فى المكان والوقت اللى عايزه من 9 الصبح إلى 9 مساءً". وعن ما تردد حول تسريب الامتحان، قال وزير التعليم: "ده شئ مضحك، تسرب إيه، الامتحان مفتوح من البيت، وإحنا نشرينه ومش متراقب"، مؤكدًا أن الشائعة هدفها إثارة الشك، لا سيما وأن هناك كثيرا من المواطنين يتقبلون هذه الشائعات.

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