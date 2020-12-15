سفير مصر فى لندن يلتقى وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - التقى السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، اليوم الثلاثاء، بوزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلى، حيث تم خلال اللقاء بحث تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.





ورحب الجانبان فى هذا الإطار بالتوقيع على اتفاقية المشاركة التجارية بين البلديّن، والتى ستُنظم العلاقات التجارية بينهما عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مطلع يناير 2021، كما أكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدماً ببرامج التعاون الثنائى فى المجالات كافة، بما فى ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن. كما شهد اللقاء تشاوراً حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، ومن بينها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير البريطانى على محورية دور مصر الإقليمى وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكاً مهما لبريطانيا.



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