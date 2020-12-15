وزير المالية يؤكد التعاقد مع وزارة الصحة لشراء 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القدرة المالية هي أصعب التحديات التي تواجه الدولة فى التأمين الصحي الشامل، وبناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نسعى لتوفير الموارد المالية لتحسين الأحوال الصحية لدى المواطنين.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إن الأطباء المصريين مشهود لهم بالكفاءة لمواجهة فيروس كورونا، ولدينا نظم تقدم خدمات صحية بتكنولوجيا عالية.

وأكد أن مصر في وضع مالي جيد يمكّنها من دعم الفئات المتضررة، مؤكدا أن اللجنة العلمية المتخصصة هى التي تحدد اللقاح الذي يجرى شراؤه، ولذلك جرى التعاقد مع وزارة الصحة لشراء 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأشار وزير المالية إلى أن التأمين الصحي في الماضي لم يكن يحقق أهدافه، مشيرا إلى أن متوسط الفرد من 2500 إلى 2700 جنيه فى التأمين الصحي الشامل قائم على تحصيل من الجميع لخدمة من يحتاج للرعاية.

ومن جانب آخر، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن عدد سكان مصر أكبر من عدد سكان بريطانيا، مؤكدا أن حياة المصريين على رأس اهتماماتنا، كما أن التحديات ضخمة وتراكمت عبر عشرات السنين، وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المشروعات الجديدة والاستثمارات توافر فرص عمل للشباب.

وأكد: "نستهدف تحسين حياة المواطنين من تعليم وصحة"، مضيفا: "حملات التشكيك ضد مصر مستمرة طالما أننا نسير على الطريق الصحيح وأهدافها زعزعة الثقة فى التقدم الذى تشهده مصر".

وأشار وزير المالية إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى نجحنا في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد والأقصر، وقمنا بشراء الخدامات الطبية من جهات متعددة.