الصحة توضح حقيقة استقبال الشحنة الثانية من لقاح فيروس كورونا اليوم

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، الأنباء التي تحدثت عن وصول الشحنة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم، الثلاثاء ، وسيكون في استقبالها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه سيتم الإعلان عن وصول الشحنة حينما يتم تحديد الموعد، موضحا أن مصر تسلمت الدفعة الأولي فقط من لقاح فيروس كورونا المستجد الخاص بشركة سينوفارم الصينية.
واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس الماضي، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
وقال مجاهد إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.
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