صور .. أسقف جنوب سيناء يهنئ المطران داميانوس بـ عيد القديسة كاترين

جدة - نرمين السيد - وخلال الزيارة، التقى أسقف سيناء الجنوبية، مع المطران داميانوس، رئيس دير سانت كاترين، حيث تبادلا التهنئة بعيد القديسة والشهيدة كاترين.

وتبادل الأنبا أبوللو الهدايا مع المطران داميانوس رئيس دير سانت كاترين، كما قدم لكل رهبان الدير التهنئة بعيد القديسة كاترين.