بالفيديو.. محمد مدينة لـ دوت الخليج: مجلس النواب الحالى "انتحارى".. ومصر ستتخطى السنوات العجاف

قال النائب الوفدى محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إن مجلس 2015 أطٌلق عليه "مجلس انتحارى"، لأنه تحمل ما لا تتحمله المجالس السابقة، لما قام به من دور فى إعادة تكوين المؤسسات وهيكلتها.
وأشار خلال حديثه، إلى المجلس الحالى أن اقتحم العديد من القوانين الشائكة والصعبة، وهو ما لم تتعرض له المجالس السابقة، لأنه جاء خلال فترة انتقالية وشديدة الصعوبة.
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وأضاف، نأمل بعد تلك السنوات العجاف، أن يحقق المجلس المقبل، طموحات رجل الشارع، وأعتقد أن القادم أفضل لأن المجلس السابق كان مشروعه الأساسي هو إعادة تكوين الدولة المصرية.
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