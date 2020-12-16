شاهد أول فيديو لواقعة حريق مخزن 22 بـ ميناء الإسكندرية

عرضت قناة "روسيا اليوم" أول فيديو من حادث حريق أحد مباني مصلحة الجمارك بـ ميناء الإسكندرية، والذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صوره.

فيديو حريق ميناء الإسكندرية



تسبب حريق مخزن 22 في ميناء الإسكندرية، في زُعر المواطنين، حيث تم إخلاء المنطقة المجاورة للحريق بسبب تهالك المبني وسقوط أجزاء منه، إذ يتم حصر الخسائر المادية والوقوف على أسبابه.

في الوقت نفسه، أصدر المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، قرارا بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق الذي نشب بأحد المخازن داخل ميناء الإسكندرية للوقوف علي أسباب نشوب الحريق، وذلك بعد عمل كافة المعاينات والتحقيق مع العاملين بالمخزن، لمعرفة الأسباب.

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حريق مخزن 22



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة علي حريق نشب بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك بهيئة ميناء الإسكندرية.. وتبين الآتي: وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة علي حريق نشب بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك بهيئة ميناء الإسكندرية.. وتبين الآتي: - أن المخزن مكون من أرضي و4 طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبا بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية ومخزن به بضائع. - وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق، والاستعانه بسيارات الاطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الاسكندرية. - تهالك المبنى وحدوث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها. - لا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات. - حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.

شاهد لحظة حريق ميناء الإسكندرية وفقا لوكالة روسيا اليوم