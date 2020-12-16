حسام الخولى: مستقبل وطن حزب الأغلبية بفعل تأثيره.. ونتقبل النقد بصدر رحب

قال عضو مجلس الشيوخ، حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التحمل الفائق للشعب المصرى للقرارات الإصلاح الاقتصادى، كان سببًا رئيسيا فى تجاوز جائحة كورونا.
وتابع الخولى، خلال حديثه على فضائية الحياة، من الطبيعى توجيه النقد إلى الحزب، ولكننا نتفق فى أنه الأكثر تأثيرًا من الأحزاب الأخرى.
واستكمل نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الهيئة الوطنية للانتخابات دائما على مسافة واحدة من الجميع، ولا يمكن التدخل فى سير العملية الانتتخابية،
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يأتى ذلك فى برنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه حافظ المرازى، وبحضور عضو مجلس الشيوخ حسام الخولى والمفكر الكبير، الدكتور عبدالمنعم سعيد.
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