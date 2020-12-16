تعطيل المدارس بالمعاهد الأزهرية ب٣ محافظات لسوء الأحوال الجوية.. غدا

قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بمعاهد محافظات القاهرة والجيزة مطروح، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ويشمل القرار كلا من الطلاب والمعلمين والعاملين بالمعاهد الأزهرية، على أن تنتظم حركة العمل بالقطاعات لاستكمال الأعمال الموكلة إليهم.

هذا وكان قطاع المعاهد الأزهرية، قد أصدر تعليماته لجميع المناطق بضرورة التنبيه على الموجهين وشيوخ المعاهد بضرورة الانتهاء من شرح المناهج في موعد غايته 31 من ديسمبر الجاري.

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وأكد المنشور الذي وصل دوت الخليج نسخة منه، وتم تعميمه على جميع المناطق، بالتنبيه على مديري المراحل والموجهين العموم بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، بضرورة الانتهاء من جميع المناهج للمراحل التعليمية المختلفة في الـ 31 من ديسمبر الجاري.