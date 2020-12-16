أحمد موسى يعلق على انقطاع التيار الكهربائى فى مدينة الإنتاج الإعلامى: كل شئ وارد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مدينة الإنتاج الإعلامي شهدت انقطاع التيار الكهربائي بشكل مركزي والمولدات كانت جاهزة خلال ثواني وعادت الدنيا مرة أخرى إلى طبيعتها. وتابع: «ناس كتير قلقت رغم أن انقطاع التيار أمر وارد في أي وقت »، موضحا «موضوع قطع الكهرباء نسيناه من 2015 وقتها لم نكن نستطيع تقديم حلقة كاملة لانقطاع التيار كل 5 دقائق وكان هذا أمرا معتادًا.

وأضاف موسى: سوف نعرف لاحقا ماذا حدث وما الأسباب التي أدت لانقطاع التيار والاستعانة بحالة الطوارئ واللجوء للمولدات

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