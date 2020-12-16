فتاة التحرش: مسكوا كل حتة فى جسمي.. ونفسي أرجع لحياتى الطبيعية تانى

كشفت الطالبة بسنت، والتى تعرضت للتحرش من 7 شباب، بشارع بورسعيد، بمدينة ميت غمر، عن تفاصيل مرعبة بشأن واقعة التحرش بها.

وقالت بسنت، فى مداخلة هاتفية على فضائية أون تي فى:" اتحرش بيا 7 شباب، ومسكوا كل حتة فى جسمي، وعملوا عليا دايرة وهاجمونى بقوة".

وتابعت بسنت قائلة:" بعد تقدمى ببلاغ للنيابة العامة هددونى أنا وأهلي علشان اتنازل عن حقي، أنا خايفة أنهم يقتلونى".

"هددونى من صفحاتهم الشخصية، دول ناس مابيرحموش ومايعرفوش ربنا، والمحامى هددني من على صفحته الشخصية أيضًا، أنا خايفة منهم جدًَا"، بسنت معلقة.

واستكملت حديثها:" نفسي أرجع لحياتى الطبيعية تاني مش عارف، أنا خايفة من نظرات الناس ليا، المجتمع مابيرحمش وكمان خايفة اتحبس، يارب حقي مايضعش".



وكانت فتاة تدعى بسنت، قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشرها "بوست" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعترف خلاله بواقعة التحرش التي تعرضت له لأول مرة على السوشيال ميديا، وقررت أن تكشف الواقعة للنور مُشاركة بها جميع الشباب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.