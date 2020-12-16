شباب التنسيقية يشاركون في مباردة "استراتيجية بناء الوعي 2021"

شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021، برعاية الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور عدد من الإعلاميين والشخصيات المؤثرة في الرأي العام. وضم وفد التنسيقية كل من، أحمد القناوي وعلاء مصطفى ومحمد عمارة، أعضاء مجلس الشيوخ، وأميرة العادلي وعلاء عصام، أعضاء مجلس النواب، ومصعب أمين المتحدث باسم التنسيقية.

وقال عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إننا نحتاج لآليات تناسب جيل الألفية الذي يتعامل مع السوشيال ميديا وغيرها من الوسائل الإلكترونية حتى يتم جذب هذا الجيل للمحتوى الثقافي المقدم له، مؤكدا ضرورة المواجهة الفكرية وأهميتها في المرحلة الراهنة. وقالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، إن المبادرة جيدة لكننا نحتاج لرؤية عامة وسياسات واضحة، ثم تأتي بعد ذلك آليات التنفيذ، مؤكدة ضرورة تجديد الفكر الديني وليس الخطاب الديني، لأن الخطاب هو أحد الآليات وليس الأساس.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الموضوع ليس فقط كتب أو تشكيل وعي، ولكن أكبر من ذلك وله علاقة بالكثير من الجهات أبرزها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتعليم والثقافة، والشباب والرياضة،والإعلام، والأزهر وغيرها من الجهات المعنية، ويحتاج استراتيجية دولة، وأن هناك دول عربية على سبيل المثال اعتمدت برنامج وطني للطفل يشمل سياسات واضحة. ولفتت إلى أن مصر لا يوجد بها قناة تخاطب الأطفال، ولا برامج جاذبة لهم، وأن بناء الوعي يبدأ من الطفل. متابعة: "نحتاج استراتيجية للتواصل مع جيل الأطفال، وآليات واضحة للتواصل معهم".

من جانبه، قال علاء عصام الجعودي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك زاوية في دائرته بها شخص يبث أفكار جماعة الإخوان، مطالبا بضرورة مواجهة ما اعتبره "أفكارا رجعية متطرفة". وأضاف عصام أن كثيرا من المعلمين في الأنشطة المدرسية ينتمون لجماعة الإخوان ويقنعون الأطفال بأفكار متطرفة، لافتا إلي ضرورة إنقاذ النشء من الخلايا النائمة في المدارس والجامعات والزوايا.

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