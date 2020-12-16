باقات النت الهوائى فودافون الجديدة.. وأسعار الراوتر في العروض

ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات النت الهوائى فودافون الجديدة وأسعار الراوتر الهوائى حيث أصبح أنت من الخدمات التى لايمكن الاستغناء عنها في أي بيت، ولكن هناك الكثير من المنازل لاتصل إليها الخطوط الأرضية لذلك يلجأون إلى باقات النت الهوائى فودافون الجديدة.

أسعار الراوتر الهوائي من فودافون

تتراوح أسعار الراوتر الهوائي من فودافون بين 999 إلي 1199 جنيه ويتميز دائماً بسرعات عالية تفوق السرعات المتاحة في الأجهزة الأخرى ، حيث أن السرعة تصل إلى 150 mbps وباقات تصل الى 240 جيجا وسعة الراوتر 32 أشخاص متصلين في نفس الوقت- محيط التغطية 100 متر مربع- ويتم تشغيله بأول مكان تم تفعيله به.

سعر باقات الانترنت الهوائي من فودافون