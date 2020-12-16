باقات النت الهوائى فودافون الجديدة.. وأسعار الراوتر في العروض

ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات النت الهوائى فودافون الجديدة وأسعار الراوتر الهوائى حيث أصبح أنت من الخدمات التى لايمكن الاستغناء عنها في أي بيت، ولكن هناك الكثير من المنازل لاتصل إليها الخطوط الأرضية لذلك يلجأون إلى باقات النت الهوائى فودافون الجديدة.
أسعار الراوتر الهوائي من فودافون
تتراوح أسعار الراوتر الهوائي من فودافون بين 999 إلي 1199 جنيه ويتميز دائماً بسرعات عالية تفوق السرعات المتاحة في الأجهزة الأخرى ، حيث أن السرعة تصل إلى 150 mbps وباقات تصل الى 240 جيجا وسعة الراوتر 32 أشخاص متصلين في نفس الوقت- محيط التغطية 100 متر مربع- ويتم تشغيله بأول مكان تم تفعيله به.
سعر باقات الانترنت الهوائي من فودافون
باقة الـ 100 جنيه :
توفر 25 جيجا تنقسم إلى 13 جيجا طوال اليوم و12 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م ويمكن الإشتراك من الكود #100*
باقة الـ 150 جنيه :
توفر 56 جيجا تنقسم إلى 28 جيجا طوال اليوم و28 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م ويمكن الإشتراك من الكود #150*
باقة الـ 200 جنيه :
توفر 100 جيجا تنقسم إلى 50 جيجا طوال اليوم و50 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م ويمكن الإشتراك من الكود #200*
باقة الـ 300 جنيه :
توفر 170 جيجا تنقسم إلى 85 جيجا طوال اليوم و 85 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م ويمكن الإشتراك من الكود #300*
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باقة الـ 400 جنيه :
تقدم الانترنت الهوائي 240 جيجا تنقسم إلى 120 جيجا طوال اليوم و 120 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م ويمكن الإشتراك من الكود #400*
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