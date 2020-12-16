أحباء مصر تكرم عدد من النواب.. وأمل سلامة: الجمعية تبذل مجهود لتوطيد العلاقات مع الكويت

كرمت جمعية أحباء مصر والكويت عدد من أعضاء مجلس النواب الجدد فى احتفالية، بحضور النائبة أمل سلامة، والنائب محمد السلاب، والنائبة صبورة السيد، والنائبة ياسمين أبو طالب، والنائبة مايسة عطوة، ورئيسة جمعية أحباء مصر، تهاني البرتقالي. وأثنت النائبة أمل سلامة، بالمجهود التى تبذله جمعية أحباء مصر فى توطيد أواصر العلاقة مع دولة الكويت، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم العلاقات الثقافية والمجتمعية.

وأشادت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، بالتميز الذى تقدمه الجميعة برئاسة السيدة تهانى برتقانى، التى وصفتها بأنها وطنية حتى النخاع.

هذا وصرحت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، فى وقت سابق، وقالت:" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق مبادرات عديدة تندرج جميعها تحت ملف حقوق الإنسان، سواء في التعليم، الصحة، السكن، توفير حياة كريمة، منظومة الدعم، وملف الأسعار، وإعادة هيكلة الأجور، وغيرها من الملفات التي انعكست بشكل واضح على المواطن البسيط.

وأضافت أمل سلامة، أنه خلال السنوات الماضية، نرى العديد من القرارات والتشريعات التي خرجت للنور من أجل تنمية الاقتصاد المصري في ظل الأزمات التي تضرب العالم، أخرها جائحة فيروس كورونا، وجاءت أيضا في صالح المواطن، منها المنح التي خصصها الرئيس للمستحقين والعمالة غير المنتظمة. وتابعت أمل سلامة: الدولة قدرت تقف على رجلها، والفئات غير القادرة من المواطنين كانت لها الأولوية أمام الحكومة، لتوفير حياة كريمة تزامنا مع الأزمات.

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