بالأرقام .. مرصد الأزهر يفضح هشاشة التنظيمات الإرهابية في إفريقيا

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مدى التراجع الذي شهدته التنظيمات الإرهابية في إفريقيا شمالا وشرقا، وذلك حسب إحصائيات خاصة بعدد العمليات التي نفذتها تلك التنظيمات، وعدد الضحايا من المدنيين الأبرياء.

ورصد الأزهر في تقريره الشهري، استمرار تراجع النشاط الإرهابي في القارة الإفريقية مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية والذي سجل هذا الشهر 52 عملية إرهابية.

ارجع المرصد هذا التراجع، بسبب العمليات الإرهابية لحركة "الشباب" الصومالية، والتي نفذت نحو 21 عملية إرهابية في شرق القارة بينهم عملية في كينيا، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 120 شخص.

تضمن بيان المرصد، أن هذا التراجع يرجع إلى العمليات الأمنية الموسعة التي نفذتها القوات الصومالية المدعومة بقوات الأميصوم، ولكن تلك العمليات الأمنية لم تمنع الحركة من تنفيذ تكتيكات أخرى لا تعتمد على المواجهات المباشرة مثل تفجير عبوات ناسفة والسيارات المفخخة ونصب كمائن، مما جعلها الأكثر نشاطًا خلال هذا الشهر.

من ناحية آخرى، كشف البيان، تراجع التنظيمات في إفريقيا، وأن أعداد الضحايا خلال هذا الشهر ارتفع بشكل كبير ليحتل المرتبة الثالثة منذ مطلع العام الجاري؛ حيث شهد هذا الشهر مقتل نحو 400 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

مرصد الأزهر يحذر من تنامي الجماعات الإرهابية

وأرجع البيان سبب ذلك وحشية جماعة بوكو حرام التي نفذت نحو 15 عملية إرهابية في منطقة نفوذها بينهم 11 عملية في نيجيريا، أسفرت تلك العمليات عن مقتل أكثر 170 شخصًا وإصابة العشرات.

أما منطقة الساحل فقد شهدت 10 عمليات إرهابية حمل بعضها بصمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" والبعض الآخر لجماعة "داعش الصحراء الكبرى" و"أنصار الإسلام"، أسفرت تلك العمليات عن سقوط ما يقرب من 47 شخصًا وإصابة العشرات.

وحذر مرصد الأزهر من تنامي خطر الجماعات الإرهابية في القارة الإفريقية، فرغم هذا التراجع النسبي في عدد العمليات إلا أن تلك الجماعات الإرهابية وسعت من نشاطها الإرهابي وغيرت من أساليبها التكتيكية، وهو الأمر الذي ساعد بالتأكيد على زيادة أعداد القتلى في صفوف المدنيين الأبرياء.

