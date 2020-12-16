رئيس جامعة الأزهر يكشف لـ دوت الخليج موقف الدراسة غداً بالكليات

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الدراسة مستمرة بكليات فرع القاهرة غدا الأربعاء، ولن يتم تعطيلها.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، تصريحات لموقع دوت الخليج، أن الخبر المتداول حول تعطيل الدراسة بكليات فرع القاهرة غدا قديم، حينما كان يتولى الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، منصب وكيل الأزهر.

وناشد رئيس جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات بأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

كان الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرر تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بمعاهد محافظات القاهرة والجيزة مطروح، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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