العبيدي: تنسيقية الأحزاب أفرزت كوادر شبابيه قادرة على إثراء الحياة النيابيه"فيديو"

أشاد الكاتب الصحفي حازم العبيدي، المتخصص في الشئون البرلمانيه، بدور تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا بأنها مظله حواريه شبابيه تجمع مختلف التيارات والأحزاب ووجودها افرز كوادر شبابيه قادرة على إثراء الحياة النيابيه. وأضاف العبيدي، خلال لقائه فى برنامج قضايا تشريعية، على قناة النيل للأخبار، البرلمان المنقضي ولايته برئاسة الدكتور علي عبد العال، واجه تحديات لم يواجهها برلمان من قبل على مدار الحياة البرلمانيه المصريه؛ وان التاريخ سيقف كثيرا أمام هذا البرلمان، وان مجلس النواب 2015، جاءعقب ثورة 30 يونيو واجه تحديات امنيه كبيره، وديون اثقلت كاهل الدوله ومقاطعه دوليه, واستطاع إقرار تشريعات ثبتت أركان الدوله، وكان للدبلوماسية البرلمانيه دور كبير في عودة مصر إلى أفريقيا،وتأكيد ريادتها العالميه بشكل كبير.

ولفت العبيدي، إلى أن صلابه التشريع والقانون ليست ميزه وإنما اكتساب صفة المرونه أفضل بكثير لمواجهته المتغيرات الاجتماعيه والتحديث المستمر في أطر الحياه المختلفه. اقرأ ايضاً: فرسان التنسيقية تحت قبة النواب.. تنوع بارز فى النخبة البرلمانية الجديدة

وتابع العبيدي، البرلمان الجديد سيكون أمامه تحدي كبير، وهو استكمال خطي البرلمان المنقضي في الدفاع عن ثوابت الدوله وإصدار تشريعات تناسب طبيعة المرحله منها قانون المحليات وقانون الأحوال الشخصيه وتحديث تشريعات عفا عنها الزمن.

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