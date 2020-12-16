سفير مصر بأبيدجان :  مصر مهتمة بتعزيز علاقتها مع كوت ديفوار 

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه بوزير السياحة والترفيه بكوت ديفوار سياندو فوفانا، اليوم الثلاثاء، أن مصر ترحب بتقاسم خبراتها مع أشقائها فى كوت ديفوار سواء فى تدريب وتأهيل الكوادر أو تشييد المنشآت السياحية.

من جانبه، أشاد وزير السياحة والترفيه الإيفوارى بالعلاقات المتميزة بين البلديّن، مثنياً على دعم مصر المُتواصل لكوت ديفوار فى مجال التنمية، كما استعرض استراتيجية تنمية السياحية بكوت ديفوار "Sublime Côte d’Ivoire"، والتى تهدف إلى وضع البلاد فى قائمة أفضل 5 دول للسياحة فى إفريقيا بحلول عام 2025.

وأكد على تطلع كوت ديفوار للتعاون مع مصر فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك بمشاركة المؤسسات المصرية ذات الخبرة العريقة، خصوصا فى ظل ما تمتلكه مصر من خبرات بقطاع السياحة.