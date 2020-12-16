مصدر أمني يكذب إعلام الإخوان: لا صحة لإصابة نزلاء السجون بكورونا

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون.

وأكد المصدر الأمني أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة ، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب فى محاولة لتأليب الرأى العام .

وشدد على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء ، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والإحترازية داخل السجون.