قال الإعلامي أحمد موسى، إن هُناك موجة طقس سيئة في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن المحافظة تعاملت مع الأزمة بسرعة واستعداد كبيرة.
وأكد "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، توقف الدراسة اليوم الأربعاء، في محافظة القاهرة بقرار من محافظ القاهرة لتوقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية.
وتابع أحمد موسى: "طالما المحافظ أخد قرار يبقي لازم على الناس عدم التحرك غدا إلا للضرورة القصوى".
اقرأ أيضا: شاهد أول فيديو لواقعة حريق مخزن 22 بـ ميناء الإسكندرية
من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت صباحًا واستمرت حتى غروب اليوم الأربعاء، مؤكدا "عملنا خريطة تضم النقاط الساخنة في المحافظة بهدف التعامل السريع والفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء .. أمطار غزيرة تضرب المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.