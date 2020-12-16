حالة الطقس اليوم الأربعاء .. أمطار غزيرة تضرب المحافظات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هُناك موجة طقس سيئة في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن المحافظة تعاملت مع الأزمة بسرعة واستعداد كبيرة.

وأكد "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، توقف الدراسة اليوم الأربعاء، في محافظة القاهرة بقرار من محافظ القاهرة لتوقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية.

وتابع أحمد موسى: "طالما المحافظ أخد قرار يبقي لازم على الناس عدم التحرك غدا إلا للضرورة القصوى".

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من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت صباحًا واستمرت حتى غروب اليوم الأربعاء، مؤكدا "عملنا خريطة تضم النقاط الساخنة في المحافظة بهدف التعامل السريع والفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار".

