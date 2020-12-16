كل ماتريد معرفته عن كيكس المصرية للاتصالات الجديدة 2021

يستعرض دوت الخليج كافة التفاصيل عن نظام كيكس المصرية للاتصالات الجديدة 2020 بالإضافة إلى أكواد الاشتراك في كيكس من WE حيث ي أنه يوفر ميجات صالحة طول الوقت، ومكالمات للعملاء المصرية للاتصالات بضعف الباقة.
أكواد كيكس we 2021
• كود كيكس 12 من وي هو *666*12# ، وتوفر الباقة 500 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 12 جنيه.
• كود كيكس 20 من وي هو *666*20# ، وتوفر الباقة 1000 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 20 جنيه.
• كود كيكس 30 من وي هو *666*30# ، وتوفر الباقة 1600 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 30 جنيه.
• كود كيكس 40 من وي هو *666*40# ، وتوفر الباقة 2400 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 40 جنيه.
• كود كيكس 60 من وي هو *666*60 # ، وتوفر الباقة 4000 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 60 جنيه.
مميزات باقات كيكس من المصرية للأتصالات 2021
اختيار 5 أرقام تكلمهم ضعف الوقت عن طريق #555*666*
1 كيكس = 2 دقيقة للرقم المفضل
الأرقام المفضلة تشمل أرقام we موبايل فقط
يتم اختيار الرقم المفضل أول مرة مجاناً و يمكن تغيير الرقم مرة واحدة في الشهر بـ1 جنيه
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باقات كيكس x2 من المصرية للاتصالات
كود كيكس x2 بسعر 10 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم هو #666*666*
كود كيكس 20 x2 من المصرية للاتصالات #666*666* وسعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.
كود كيكس 30 x2 من المصرية للاتصالات #666*666* وسعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.
كود كيكس 40 x2 من المصرية للاتصالات هو #666*666* وسعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.
كود كيكس 60 x2 من المصرية للاتصالات هو #666*666* وسعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.
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