كل ماتريد معرفته عن كيكس المصرية للاتصالات الجديدة 2021

يستعرض دوت الخليج كافة التفاصيل عن نظام كيكس المصرية للاتصالات الجديدة 2020 بالإضافة إلى أكواد الاشتراك في كيكس من WE حيث ي أنه يوفر ميجات صالحة طول الوقت، ومكالمات للعملاء المصرية للاتصالات بضعف الباقة.

• كود كيكس 12 من وي هو *666*12# ، وتوفر الباقة 500 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 12 جنيه.

• كود كيكس 20 من وي هو *666*20# ، وتوفر الباقة 1000 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 20 جنيه.

• كود كيكس 30 من وي هو *666*30# ، وتوفر الباقة 1600 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 30 جنيه.

• كود كيكس 40 من وي هو *666*40# ، وتوفر الباقة 2400 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 40 جنيه.

• كود كيكس 60 من وي هو *666*60 # ، وتوفر الباقة 4000 كيكس وصلاحية 30 يومًا بسعر 60 جنيه.

مميزات باقات كيكس من المصرية للأتصالات 2021

اختيار 5 أرقام تكلمهم ضعف الوقت عن طريق #555*666*

1 كيكس = 2 دقيقة للرقم المفضل

الأرقام المفضلة تشمل أرقام we موبايل فقط

يتم اختيار الرقم المفضل أول مرة مجاناً و يمكن تغيير الرقم مرة واحدة في الشهر بـ1 جنيه

اقرأ أيضًا..المصرية للاتصالات تعلن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة



باقات كيكس x2 من المصرية للاتصالات

كود كيكس x2 بسعر 10 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم هو #666*666*

كود كيكس 20 x2 من المصرية للاتصالات #666*666* وسعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.

كود كيكس 30 x2 من المصرية للاتصالات #666*666* وسعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.

كود كيكس 40 x2 من المصرية للاتصالات هو #666*666* وسعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.

كود كيكس 60 x2 من المصرية للاتصالات هو #666*666* وسعر الباقة 15 جنيه وصالحة لمدة 30 يوم.

