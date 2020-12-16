تطعيل الدراسة بمدارس القاهرة .. اليوم

قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إيقاف الدراسة اليوم الأربعاء، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال والذى سوف يكون تأثيره على القاهرة.
جاء القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية وما متوقع أن تتعرض له البلاد من موجة أمطار.
وشدد المحافظ، على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمديريات على مدار 24 ساعة.
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وذلك لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.
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