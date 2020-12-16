اليوم .. تعليق الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرار مساء أمس، بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية. حفاظا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية

جاء قرار المحافظ وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية التي كشفت سوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة.

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وأتاح القرار الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكدا علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.