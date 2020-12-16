فيديو .. الأرصاد تعلن موعد ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحرى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن اليوم هو ذروة سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، فى برنامج "من مصر"، والمذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، إن مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ستشهد أمطارا متوسطة الشدة. حالة الطقس اليوم وأشار إلى أنه ستكون هناك أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات شمال الصعيد، والأمطار لن تكون رعدية. ولفت شاهين إلى أن فصل الشتاء سيبدأ رسميا يوم 21 ديسمبر، والشتاء الماضى شهدنا حالات جديدة من عدم الاستقرار، مضيفا "السنة دى فى تقارير للتنبؤات الفصلية منقدرش نتوقع حاجة غير قبلها بـ48 ساعة".

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