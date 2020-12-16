سقوط أمطار على مناطق من القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - كان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكد أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن اليوم هو ذروة سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

سقوط أمطار

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، فى برنامج "من مصر"، والمذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، إن مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ستشهد أمطارا متوسطة الشدة.